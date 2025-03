Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Fresenius SE & Co. KgaA vom 03.03.2025:Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) kündigt hiermit die Absicht an, ihren Anteil an der Fresenius Medical Care AG von derzeit rund 32,2% auf nicht weniger als 25% plus eine Aktie zu reduzieren. ...

