Wien (pta/04.03.2025/12:15) - Die BAWAG Group hält heute ihren zweiten Investorentag nach dem Börsengang im Oktober 2017 ab. Nach über sieben Jahren als börsennotiertes Unternehmen ziehen wir Bilanz über das, was wir bisher erreicht haben, und konzentrieren uns vor allem darauf, wie wir unser Unternehmen für künftiges Wachstum positioniert haben. Nach unserer Transformation in den vergangenen zehn Jahren zählt die BAWAG Group heute zu den profitabelsten und effizientesten Banken in Europa und verfügt über die finanzielle Stärke, um ihre Kunden und lokale Gemeinschaften zu unterstützen.

Wir haben bereits alle unsere mittelfristigen Finanzziele erreicht, die wir uns in 2021 gesetzt hatten. Das Team ist sehr stolz darauf, unsere Ziele erreicht zu haben, aber wir sind uns auch bewusst, dass noch viel mehr vor uns liegt.

Anlässlich unseres Investorentages stellen wir eine Reihe neuer mittelfristiger Finanzziele vor. Für den Zeitraum 2025 bis 2027 planen wir, einen Nettogewinn von über 2,7 Mrd. EUR zu erwirtschaften. Für das Jahr 2027 streben wir einen Nettogewinn von über 1 Mrd. EUR an. Wir planen außerdem, bis 2027 Überschusskapital (nach Berücksichtigung unserer Ausschüttungsquote von 55%) von über 1 Mrd. EUR zu erwirtschaften. Dieses möchten wir für organisches Wachstum, weitere Zukäufe und/oder Kapitalausschüttungen einsetzen. Wie in der Vergangenheit werden wir unsere Kapitalposition am Ende eines jeden Jahres bewerten und Ausschüttungen gemäß unserem Kapitalausschüttungsrahmen anstreben. Wir streben über alle Zyklen hinweg einen Return on Tangible Common Equity (RoTCE) von > 20% an und planen, bis 2027 eine Cost/ Income-Quote (CIR) von < 33% zu erreichen.

"Im vergangenen Jahr haben wir einen Return on Tangible Common Equity von 26% erzielt und in den letzten 13 Jahren, von denen 8 Jahre lang in einem Umfeld von Null- oder Negativzinsen, eine durchschnittliche Rendite von 18% erzielt, wobei diese Rendite in einem normalen Zinsumfeld entsprechen höher ausgefallen wäre. Nach einem Rekordjahr 2024 und dem Abschluss von zwei transformativen Akquisitionen gehört die BAWAG Group zu den leistungsstärksten europäischen Banken. Diese Leistung ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und erfüllt unser Team mit großem Stolz.

Unsere besten Jahre liegen jedoch noch vor uns. Unser Ziel ist ,1+1' im Jahr 2027: Wir streben für 2027 einen Nettogewinn von > 1 Mrd. EUR an und wollen bis 2027 gleichzeitig Überschusskapital von > 1 Mrd. EUR erwirtschaften. Die Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens liegt in unserer Fähigkeit, über alle Zyklen hinweg gute Ergebnisse zu liefern, da wir für unterschiedliche Rahmenbedingungen gut gerüstet sind. In Zukunft werden wir in der Lage sein, dank unserer starken operativen Möglichkeiten ein deutliches Umsatzwachstum zu erzielen und gleichzeitig unsere Kostendisziplin beizubehalten. Unser Ansatz bleibt dabei unverändert: Wir konzentrieren uns auf das, was wir kontrollieren können, setzen auf eine disziplinierte Kreditvergabe, eine konservative Risikostrategie und ein langfristig profitables Wachstum. Darüber hinaus gehen wir sorgsam mit dem uns zur Verfügung gestellten Kapital um und schaffen eine das Wachstum fördernde Unternehmenskultur. Unser Team konzentriert sich darauf, unsere Ziele zu erfüllen, und ist dem langfristigen Erfolg des Unternehmens verpflichtet", kommentierte Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut über 4 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

