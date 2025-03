Die Veranstaltung wird CX-, B2C-Marketing- und Digital-Führungskräften dabei helfen, Marken- und Kundenerlebnisse nahtlos aufeinander abzustimmen, um die Kundenbindung zu fördern und langfristige Loyalität zu schaffen

Forrester (Nasdaq: FORR) gab heute das vollständige Konferenzprogramm für seine Veranstaltung CX Summit EMEA bekannt, die vom 2. bis 4. Juni 2025 in London und digital stattfinden soll. Auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt erwarten Kunden bei jeder Interaktion konsistente und personalisierte Erfahrungen. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, müssen sich Führungskräfte auf mehrere Schlüsselinitiativen konzentrieren, darunter die Bereitstellung datengesteuerter Personalisierung, die Implementierung effektiver Messinstrumente und die Nutzung von Technologie, um während des gesamten Kundenlebenszyklus eine sinnvolle Interaktion zu fördern.

Das diesjährige Veranstaltungsthema "The Total Experience: Your Brand, Their Journey" bietet innovative Einblicke und praktische Tools, die Führungskräften in den Bereichen Kundenerfahrung (CX), B2C-Marketing und Digitales dabei helfen, eine umfassende CX-Strategie zu entwickeln, die nicht nur die Kundenzufriedenheit und -loyalität fördert, sondern auch zu höheren Umsätzen und einer besseren Markenreputation beiträgt. Die Teilnehmer des CX Summit EMEA erhalten wertvolle Einblicke durch Keynote-Präsentationen, Fallstudien und interaktive Breakout-Sessions.

Zu den bemerkenswerten Keynotes und Sitzungen gehören die neuesten Forschungsthemen und -rahmen, darunter:

Marke CX fördert Wachstum. In dieser Keynote wird Forresters Total-Experience-Score vorgestellt: ein neuer Messrahmen, der sowohl die Marke als auch das Kundenerlebnis bewertet. Die Teilnehmer erfahren, wie eine integrierte Strategie den Umsatz um das bis zu 3,5-Fache steigern kann.

Design für die Zukunft der Erfahrungen. In dieser Keynote wird untersucht, wie sich digitale Erfahrungen weiterentwickeln, um menschlicher, intuitiver und leistungsfähiger zu werden. Die Teilnehmer lernen praktische Tools kennen, mit denen sie ihre eigenen Fähigkeiten zur Bereitstellung fortschrittlicher Kundenerfahrungen ausbauen können.

Navigieren durch die kulturellen Risiken von Metriken. In dieser Keynote erfahren die Teilnehmer zum einen, wie Metriken die Unternehmenskultur und das Verhalten beeinflussen und schädliche Messpraktiken identifizieren und angehen. Zum anderen lernen sie, wie sie strategisch eine Kultur aufbauen, die mit den Geschäftszielen für nachhaltiges Wachstum in Einklang steht.

Veränderungen anführen und meistern. In dieser Keynote wird erläutert, wie Führungskräfte ihre Fähigkeiten zur Veränderungsführung verbessern können. Zudem werden Strategien vorgestellt, um in einem Zustand kontinuierlicher Disruption und Transformation zu überleben und erfolgreich zu wachsen.

Kundenvertrauen in KI aufbauen. In dieser Sitzung erfahren die Teilnehmer, was das Kundenvertrauen in KI fördert, erhalten Einblicke in erfolgreiche KI-Implementierungen und erfahren, wie sie vertrauenswürdige Praktiken in ihre KI-Strategien integrieren können.

"Durch die Abstimmung von Marke und Kundenerlebnis können Unternehmen Vertrauen aufbauen, die Loyalität stärken und das Umsatzwachstum fördern", so Martin Gill, Vizepräsident und Forschungsleiter bei Forrester. "Dies ist jedoch ein Unterfangen, das einen ganzheitlichen Ansatz erfordert: Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, die Bereitstellung konsistenter Interaktionen, die Vertrauen und Loyalität schaffen, und die Balance zwischen Datenerkenntnissen und menschlicher Note. Der CX Summit EMEA wird die Teilnehmer mit den Fähigkeiten, Werkzeugen und umsetzbaren Erkenntnissen ausstatten, um Erfahrungen zu vermitteln, die den gesamten Kundenlebenszyklus optimieren."

Die Veranstaltung bietet auch einzigartige Workshops und maßgeschneiderte Programme, um die Teilnehmer in praxisnahes Lernen einzubinden. Dazu zählen der Executive Leadership Exchange, ein Programm nur für Führungskräfte im Bereich Kundenerfahrung, das Forrester Women's Leadership Programme, das sich auf die Stärkung von Frauen in Führungspositionen konzentriert, und interaktive Sitzungen zur Zertifizierung und zum Kompetenzaufbau im Bereich Kundenerfahrung.

Darüber hinaus wird auf dem CX Summit EMEA der Empfänger des Forrester 2025 Customer-Obsessed Enterprise Award for EMEA geehrt eine Auszeichnung für Unternehmen, die den Geschäftserfolg fördern, indem sie Kunden in den Mittelpunkt ihrer Führungsstrategie und -abläufe stellen.

