Mannheim/München (ots) -Die PAUL Tech AG hat eine von der Solas Capital arrangierte Projektfinanzierung zur Ausstattung der ersten rund 5.000 Wohneinheiten mit der PAUL Net Zero als Technologielösung für die lokale Gebäudeheizung abgeschlossen. Die Installationen in den Gebäuden erfolgen in der ersten Jahreshälfte 2025. Insgesamt wurden mit Kunden im letzten Jahr bereits Vereinbarungen über 26.000 Einheiten avisiert. Für 2025 sind bisher schon weitere 30.000 Einheiten vorgesehen.Nach der Finanzierung des Produkts "PAUL Performance" durch den von Solas Capital beratenen Solas Sustainable Energy Funds (SSEF) wird mit der Finanzierung für PAUL Net Zero die erfolgreiche Finanzierungspartnerschaft zwischen Solas Capital und der PAUL Tech AG fortgesetzt.PAUL Net Zero verbindet KI-gestützte Energiemanagementsysteme im Heizungskeller mit Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. Die Technologie verbessert deutlich die Energieeffizienz der Wohngebäude bis zur Klasse A und macht sie für Eigentümer und Mieter zukunftssicher auf dem Weg in die Wärmewende. Die Ausstattung der Immobilien mit Wärmepumpen wird im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) von Seiten des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert.Sascha Müller, Vorstandsvorsitzender PAUL Tech AG: "Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss der Projektfinanzierung und die innovative Zusammenarbeit mit Solas Capital und allen beteiligten Partnern. Diese Finanzierung ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, nachhaltige und emissionsfreie Lösungen für Bestandsimmobilien zu realisieren. Jetzt werden wir PAUL Net Zero in großem Maßstab umsetzen und damit unseren Beitrag für eine erfolgreiche Wärmewende leisten. Eigentümer wie Mieter werden davon gleichermaßen profitieren."Die positiven Ergebnisse der in den letzten Monaten bereits installierten Anlagen bestätigen den Erfolg von PAUL Net Zero: Die Wärmeversorgung der überwiegend zwischen 1950 und 1980 gebauten Häuser läuft nach der Umstellung auch unter streng winterlichen Bedingungen reibungslos. Die hervorragenden Effizienzwerte - die zu einer Drittelung des Primärenergiebedarfs führen - konnten durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und tiefer Verzahnung der Steuerung der Wärmepumpen-Kaskaden weiter gesteigert werden.Mit der Installation von PAUL Net Zero sinken die direkten CO2-Emissionen der Gebäude nahezu auf null. In der CRREM-Bewertung (Carbon Risk Real Estate Monitor) verbessert sich der Dekarbonisierungsgrad erheblich, da der Einsatz von Wärmepumpen die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beseitigt und die spezifischen Emissionen pro kWh bereitgestellter Wärme signifikant reduziert.Für die Entwicklung dieser zukunftsweisenden Technologie hat die PAUL Tech AG allein im vergangenen Jahr zweistellige Millionenbeträge investiert.Sven Degens, Partner und Geschäftsführer der Solas Capital: "Wir sind sehr glücklich darüber, die PAUL Tech AG bei ihrem nächsten Schritt hin zum Lieferanten von dekarbonisierter Wärme unterstützen zu können. Die Finanzierung für PAUL Net Zero entspricht unserem Unternehmensziel, mit jedem Investment CO2 und Energie einzusparen."Der von der Solas Capital beratene Investor - eine große deutsche Versicherung - profitiert von langfristigen stabilen Cash Flows und bekommt ein fundamental grünes Investment mit einer attraktiven Rendite, das zu konkret messbaren CO2-Einsparungen führt. Dieses wegweisende Projekt zeigt eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung für die kapitalintensive energetische Sanierung im Gebäudesektor auf und wird weitere Projekte nach sich ziehen.Weitere Informationen zur Projektfinanzierung:Die PAUL Net Zero 1 GmbH als Tochtergesellschaft der PAUL Tech AG hat Ende Dezember 2024 ein Nachrangdarlehen in Höhe von 2,3 Millionen Euro von einem Family Office aufgenommen. Dieses Darlehen dient als Mezzanine-Finanzierung für ein Kreditvolumen von 13,2 Millionen Euro. Das Finanzierungsinstrument wurde am 14. Februar 2025 an einen von Solas Capital beratenen Fonds einer großen deutschen Versicherungsgesellschaft ausgegeben.Pressekontakt:PAUL Tech AG:Klaus SchmidtkeHead of Corporate Affairs / PressesprecherTelefon +49 151 46680605E-Mail: klaus.schmidtke@paul.techSolas Capital Germany GmbH:Sven DegensGeschäftsführerTelefon +49 171 1739849E-Mail: sven.degens@solas.capitalOriginal-Content von: PAUL Tech AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157425/5983441