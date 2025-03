In Norden ist auf dem Dach einer Lagerhalle eine Photovoltaik-Anlage in Brand geraten und löste einen stundenlangen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr aus, bei dem auch zwei Wasserwerfer zum Einsatz kamen. In Erftstadt brannte eine Garage im Bereich einer Photovoltaik-Anlage, wie es von der einheimischen Feuerwehr hieß. Am Montagmittag erhielt die Feuerwehr Norden in Ostfriesland einen Notruf. Demnach stand das Dach einer Lagerhalle im Ort in Flammen, wobei im mittleren Bereich der rund 100 Meter langen Halle auch mehrere Solarmodule der Photovoltaik-Anlage brannten. "Obwohl das Feuer überschaubar ...

