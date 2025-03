Kiew/Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Es sei ein "produktives Gespräch" mit dem Wahlsieger gewesen, teilte Selenskyj am Dienstag mit."Wir haben unsere Positionen abgestimmt und ich schätze seine Unterstützung", fügte der Staatschef hinzu. Er habe sich mit Merz auf eine weitere Zusammenarbeit und einen weiteren Austausch geeinigt."Die Ukraine schätzt Deutschlands Bemühungen um die Wiederherstellung der europäischen Sicherheit und den Schutz von Menschenleben in unserem Land sehr", so Selenskyj weiter. So sei Deutschland führend bei der Lieferung von Luftabwehrsystemen an die Ukraine und spiele eine "entscheidende Rolle" bei der Sicherung der finanziellen Stabilität.