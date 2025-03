Berlin - Die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger hat Überlegungen von Union und SPD zurückgewiesen, die Bundeswehr mit einem erneuten Sondervermögen zu stärken."In unfriedlichen und rauen Zeiten ist nichts so teuer wie unser Land und unsere Gesellschaft nicht zu schützen", sagte Brugger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es ist klar, dass ein oder auch zwei gedeckelte Sondervermögen völlig unzureichend und zu klein und eng gedacht sind."Die Grünen-Politikerin warnte: "Was überfällig ist und nach wie vor fehlt, sind Geld, Personal und der entschlossene politische Wille, um unsere Gesellschaft ausreichend zu schützen." Das gehe nur mit einer umfassenden Reform der Schuldenbremse, sagte Brugger. "Wir erleben historische Zeiten und einen dramatischen Umbruch auf der Weltbühne, das haben nicht alle und offensichtlich auch die beiden Sondierungsteams bisher noch nicht in voller Tragweite erfasst."