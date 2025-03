In diesem Artikel erklärt Uri Sadot, gewählter Vorsitzender der Digitalisierungsgruppe von Solarpower Europe und Cybersecurity Program Director bei SolarEdge, warum Solarsysteme zunehmend von Hackern ins Visier genommen werden, was Regierungen in Bezug auf Rechtsvorschriften unternehmen und worauf Hausbesitzer und Unternehmen mit Solaranlagen achten sollten, um sich besser zu schützen. Große Energieanlagen wie Gas- und Kernkraftwerke werden seit Langem durch strenge Cybersicherheitsverordnungen geschützt. Neue Systeme im Energiemix wie Offshore-Windparks und Solaranlagen unterliegen aufgrund ihrer ...

