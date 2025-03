Der Investmentfonds erwirbt über 150.000 eigene Anteile und verwaltet künftig mehr als 22 Prozent seines Kapitals in der Unternehmenskasse bei stabilen Vermögenswerten.

BlackRock Throgmorton Trust plc verzeichnet bedeutende Entwicklungen in seiner Aktienstruktur. Der Investmentfonds hat am 3. März 2025 insgesamt 153.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 553,61 Pence pro Aktie zurückgekauft. Diese Aktien werden in der Unternehmensschatzkammer verwahrt und tragen nicht zur Stimmrechtsbasis bei. Nach Abwicklung dieses Rückkaufs am 5. März wird das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens 80.421.864 Stammaktien umfassen, wobei 22.788.000 Aktien in der Unternehmensschatzkammer gehalten werden. Dies bedeutet, dass etwa 22,08 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von BlackRock Throgmorton in der Schatzkammer verwahrt werden.

Nettovermögenswerte und Stimmrechte

Die ungeprüften Nettovermögenswerte des BlackRock Throgmorton Trust lagen zum Geschäftsschluss am 3. März 2025 bei 617,37 Pence pro Aktie (nur Kapital) und 619,67 Pence (einschließlich des laufenden Jahreseinkommens). Diese Bewertungen basieren auf Gebotspreisen für die Anlagen des Unternehmens. Parallel dazu meldete das Unternehmen gemäß den Transparenzrichtlinien der FCA, dass sein ausgegebenes Kapital am 04. März 2025 aus 80.574.864 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,05 Pfund bestand, wobei 22.635.000 Aktien in der Schatzkammer verwaltet werden. Anleger sollten daher für ihre Berechnungen zur Meldepflicht ihrer Beteiligungen am Unternehmen die Zahl von 80.574.864 als Nenner verwenden. Die Unterschiede in den gemeldeten Zahlen spiegeln die zeitlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Berichten und der Abwicklung des Aktienrückkaufs wider.

