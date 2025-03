© Foto: Symbolbild von Javier Allegue Barros auf Unsplash

Die Aktie von Super Micro ist in den letzten Monaten einer wahren Achterbahnfahrt ausgesetzt gewesen, nachdem sie einst um mehrere 100 Prozent zugelegt hatte und in der Spitze bei über 120 US-Dollar notierte, ging es von da an bergab mit einigen Berg- und Talfahrten. Insider hauen ihre Anteile raus, und Zweifel an der internen Kontrolle sorgen noch immer für ziemlichen Stress. Während der Markt wegen der Finanzzahlen und geopolitischer Turbulenzen nervös ist, stellen sich Anleger die Frage: Ist da noch Chancenpotenzial? In unserem Bericht tauchen wir für Sie etwas tiefer in die Hintergründe ein, beleuchten die aktuellen Herausforderungen, werfen einen Blick auf das Chartbild und erklären, warum sich ein ausgewogener Blick auf ein mögliches Investment trotz der vielen Rücksetzers lohnen könnte.

Die Achterbahnfahrt - Vom Raketenstart zum steilen Absturz

Super Micro Computer ist immer noch in aller Munde - die Aktie schoss zuletzt von etwa 26 US-Dollar auf über 60 US-Dollar in kürzester Zeit, was einem Plus von über 100 Prozent entspricht. Doch das war wohl nur ein kurzer Höhenflug, denn inzwischen hat das Papier ordentlich an Boden verloren und lag zuletzt bei rund 41 US-Dollar - das entspricht einem Rückgang von über 30 Prozent von dem Zwischenhoch. Schon zuvor war ein ähnlicher Anstieg von knapp 20 US-Dollar auf über 40 US-Dollar zu beobachten gewesen. Vergessen sollte man nicht, dass die Aktie von einem Tief bei 3,41 US-Dollar im Jahr 2022 aus binnen weniger Monate den sagenhaften Aufwärtstrend auf über 120 US-Dollar gestartet hat.

Was ist aber der Grund für diesen dramatischen Wandel zuletzt? Ein verspäteter Jahresbericht (10-K) für das vergangene Geschäftsjahr, der nicht alle Fragen zufriedenstellend beantworten konnte. Zudem haben Wirtschaftsprüfer von BDO bei der internen Kontrolle deutliche Kritik geübt, was das Vertrauen der Anleger massiv erschüttert hat. Auch Insider haben in den letzten Tagen Aktien in Millionenhöhe verkauft - ein klares Signal, dass selbst die Chefetage nicht mehr ganz optimistisch ist. Es scheint, als hätte der anfängliche Euphorie-Kick der Rally nun endgültig nachgelassen und die Realität holt Super Micro Computer nun richtig ein.

Interne Turbulenzen

Hinter den Kulissen brodelt es weiter: Trotz der beeindruckenden Wachstumsraten in der Vergangenheit muss sich Super Micro Computer aktuell mit erheblichen Herausforderungen auseinandersetzen. Insbesondere die Vorwürfe und Bedenken in Bezug auf die Finanzberichterstattung sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Die SEC hat bereits angekündigt, die Bilanzen genauer unter die Lupe zu nehmen, was das Risiko weiterer Kursrücksetzer noch erhöht. Zudem ist der gesamte KI-Sektor momentan in Aufruhr, vor allem durch eher durchwachsene Quartalszahlen von Branchengrößen wie Nvidia, die den Markt zusätzlich belasten. Diese Entwicklungen wirken sich auch negativ auf Zulieferer wie Super Micro Computer aus. Der Druck, schnell Gewinne zu erzielen, steht dabei im Widerspruch zu den strukturellen Problemen und der generellen Marktunsicherheit, die aktuell herrschen. Das Unternehmen muss nicht nur seine internen Prozesse verbessern, sondern auch das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen - eine echte Mammutaufgabe in einem volatilen Umfeld.

Charttechnik - Zwischen Erholung und Risiko

Ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Super Micro Computer-Aktie derzeit ein wahres "Wackelpudding-Bild" abgibt. Zwar gab es Phasen, in denen der Kurs kurzfristig wieder anstieg, doch die technische Analyse spricht eine klare Sprache: Die gleitenden Durchschnitte und Indikatoren wie der RSI mit einem längerfristigen Wert um die 50 deuten darauf hin, dass die Aktie zwar noch Unterstützung findet, aber weiterhin massiv anfällig für weitere Rücksetzer ist. Kurze Erholungsphasen mögen Chancen bieten, doch das aktuelle Sentiment ist, wie auch oben schon erwähnt - durch die Nvidia-Zahlen - von Unsicherheit geprägt. Dies vor allem, weil die Bilanzfragen und die negativen BDO-Stimmen noch nicht vollständig ausgeräumt sind. Anleger sollten also mit Vorsicht agieren und auf kurzfristige Schwankungen vorbereitet sein, wenn sie in diesen Sektor einsteigen wollen.

Wie sich jetzt verhalten?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Super Micro Computer aktuell vor einer echten Zerreißprobe steht. Der anfängliche Höhenflug hat sich in einen längerfristigen Abwärtstrend mit kurzen aber heftigen Ups verwandelt. Die internen Probleme, gepaart mit branchenweiten Unsicherheiten, haben das Vertrauen der Anleger stark erschüttert. Die fundamentalen Zahlen - insbesondere der Rückgang des Nettogewinns und die kritische Bewertung der internen Kontrolle - untermauern die Bedenken, während das Chartbild weiterhin auf ein hohes Risiko von künftigen Schwankungen hindeutet.

Für sicherheitsorientierte Anleger ist es unsere Meinung nach "ratsam", erst abzuwarten, bis die internen Unsicherheiten weitestgehend ausgeräumt sind. Insgesamt bietet die Aktie ein gemischtes Bild - kurzfristig eher riskant, langfristig aber möglicherweise potenziell interessant, sofern das Unternehmen seine Herausforderungen meistern kann. Behalten Sie die charttechnischen Marken nach oben hin bei 60 US-Dollar und nach unten bei 25 US-Dollar im Auge.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

