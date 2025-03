Der Silberpreis hat sich in den letzten Tagen stabilisiert und am gestrigen Handelstag eine deutliche Aufwärtsbewegung verzeichnet. Aktuell liegt der Silberpreis (Dienstag, ca. 8 Uhr) bei 31,63 US-Dollar pro Unze und verzeichnet innerhalb von 24 Stunden ein Plus von 1,1 %. Allerdings zeigt die Betrachtung der letzten fünf Handelstage eine negative Veränderung von -2,5 %. Trotz dieser kurzfristigen Rückgänge bleibt die mittel- bis langfristige Perspektive positiv, insbesondere durch die jüngste Prognose der UBS-Bank.Anzeige:Die ...

