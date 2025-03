EUR/USD zeigt Stärke um 1,0500, da eine positive Entwicklung in Richtung Beendigung des Krieges in der Ukraine die Attraktivität des Euro verbessert hat - Die EZB wird voraussichtlich die Zinssätze am Donnerstag um 25 Basispunkte (bps) senken - US-Präsident Trump hat 25% Zölle auf Kanada und Mexiko sowie zusätzliche 10% auf China verhängt. - EUR/USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...