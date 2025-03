EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

4. März 2025

Epanko erhält spezielle Bergbaulizenz für die Lebensdauer der Mine

Großer Meilenstein für Epankos Entwicklung und eine Schlüsselvoraussetzung für den Finanzierungsprozess

EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass die Regierung der Vereinigten Republik Tansania am 3. März 2025 eine spezielle Bergbaulizenz (SML) für das Epanko Graphitprojekt (Epanko oder das Projekt) erteilt hat.

Wichtigste Highlights

Die Lizenz bietet Sicherheit und ist eine wichtige behördliche Genehmigung, die im Hinblick auf den Finanzierungsprozess für Epanko erforderlich ist

SML733/2025 wurde am 3. März 2025 für 25 Jahre erteilt.

Das Abbaugebiet wird von 9,6 km 2 auf 18,9 km 2 fast verdoppelt

Das erweiterte Lizenzgebiet erstreckt sich über eine durchgehende Streichlänge von 5,5 km der Graphitlagerstätte Epanko, wo die Breite des Erzkörpers durchschnittlich 200 m beträgt.

Nach der Unterzeichnung des Epanko-Rahmenabkommens hat die tansanische Regierung eine detaillierte Bewertung der Epanko-Erschließung vorgenommen. EcoGraf möchte Ihrer Exzellenz, der Präsidentin von Tansania, Dr. Samia Suluhu Hassan, und dem Minister für Rohstoffe, Hon Anthony Mavunde, für die Unterstützung und die Genehmigung der SML733/2025 seinen Dank aussprechen.

Die Erteilung der SML ist ein wichtiger Meilenstein zur Erschließung von Epanko und eine wesentliche Voraussetzung für den Finanzierungsprozess zur Unterstützung der Erschließungsphase 1, zu der auch die Graphitverarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 73.000 Tonnen pro Jahr gehört. [1]

EcoGraf hat die KfW IPEX-Bank mit der Beratung, Strukturierung und Vermittlung beauftragt, um eine Importkreditdeckung (UFK-Garantie) zu erhalten und eine vorrangige Kreditfazilität (UFK-Tranche) von bis zu 105 Mio. US-Dollar für den Bau des Epanko-Graphitprojekts in Tansania zu vermitteln. [2]

Die neue Lizenz wird ausreichen, um einen Mehrgenerationenbetrieb mit einer erweiterten Produktionskapazität zu ermöglichen, wobei bereits Pläne zur Definition eines stufenweisen Expansionspfades zur Erreichung der Produktion und zur Deckung des prognostizierten Wachstums der Nachfrage nach Naturgraphit-Anodenmaterial für die globalen Märkte für Elektromobilität und saubere Energiespeicherung erarbeitet werden.

Die Lizenz umfasst die aktualisierte Mineralressource von Epanko in Höhe von 290,8 Mio. Tonnen mit 7,2 % TGC (bestehend aus 32,3 Mio. Tonnen "gemessenen", 55,7 Mio. Tonnen "angezeigten" und 202,8 Mio. Tonnen "abgeleiteten" Mineralressourcen) [3] , womit Epanko die größte erschließungsfähige Graphitressource in Afrika ist. Die Erzreserve von Epanko ist mit 82 % der gesamten als "nachgewiesen" eingestuften Erzreserven in der Branche führend. Sie schafft ein starkes Vertrauen in die metallurgische Faktoren wie Prozessausbeute, Flockengröße und Konzentratgehalte, welche für die Preisgestaltung entscheidend sind. [4] .

EcoGraf hat außerdem auf der jüngsten tansanischen Bergbau- und Investitionskonferenz in Dar es Salaam seine Pläne zur Entwicklung seiner Midstream-Anlage in Tansania vorgestellt. Die Midstream-Anlage wird den natürlichen Flockengraphit von Epanko durch die vorgeschlagene mechanische Formgebungsanlage zu sphärischem Graphit (SPG) formen. Die Midstream-Entwicklung ist eine zusätzliche Investition und unterstützt die "2030 Value-Addition"-Strategie des tansanischen Rohstoff-Ministeriums. Die aktualisierte Schätzung der Kapital- und Betriebskosten steht kurz vor der Fertigstellung und basiert auf dem bevorzugten Standort, der erhebliche Vorteile in Bezug auf saubere Energie und Transport bietet.

Das Midstream-Erschließungsprojekt ist so positioniert, dass es das erste Graphit-Wertschöpfungsprojekt in Tansania und eines der ersten in Afrika sein wird. Das Unternehmen treibt das Verkaufsinteresse voran und erhält nach hochrangigen Treffen in Europa, Tansania und Südafrika Unterstützung von der EU-Kommission.

EcoGrafs vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterialien, das mit hochwertigem natürlichem Flockengraphit aus dem Epanko-Projekt beginnt, wird voraussichtlich erhebliche Kosteneinsparungen für die Kunden mit sich bringen.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Erklärungen der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von David Williams und David Drabble zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. David Williams ist ein Vollzeitangestellter von ERM und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#4176) (RPGeo). David Drabble ist ein Vollzeitangestellter von EcoGraf Ltd. und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). Herr David Williams und Herr David Drabble verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die sie durchführen, um als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der entsprechenden Marktbekanntmachung vom 11. März 2024 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Mineralressource Epanko besteht aus 32,3 Mio. Tonnen gemessenen, 55,7 Mio. Tonnen angezeigten und 202,8 Mio. Tonnen abgeleiteten Ressourcen.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Erzreserve beziehen, wurden von Herrn Steve O'Grady zusammengestellt. Herr O'Grady, der Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#201545) ist, ist ein Vollzeitangestellter von Intermine Engineering und erstellte die Schätzung der Erzreserve auf der Grundlage der von Herrn Williams gelieferten Daten und geologischen Informationen. Herr O'Grady verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Schätzung, Bewertung, Evaluierung und wirtschaftliche Gewinnung der Erzreserven, die er vornimmt, relevant sind, um als kompetente Person im Sinne des JORC-Codes zu gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der entsprechenden Marktbekanntmachung vom 25. Juli 2024 enthaltenen Informationen auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, einschließlich der Produktionsziele und der prognostizierten Finanzinformationen, die von den Produktionszielen in der entsprechenden Marktbekanntmachung abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Erzreserven von Epanko bestehen aus 11,7 Mio. Tonnen nachgewiesenen und 2,6 Mio. Tonnen wahrscheinlichen Reserven.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

[1] ASX-Meldung vom 15. August 2024

[2] ASX-Meldung vom 29. November 2023

[3] ASX-Meldung vom 11. März 2024

[4] ASX-Meldung vom 25. Juli 2024

