Nachdem Rheinmetall in den letzten Monaten sämtliche Rekorde gebrochen hat, zogen zuletzt die anderen deutschen Rüstungskonzerne nach - am Dienstag vor allem Hensoldt. Die Aktie hat in den vergangenen fünf Tagen in der Spitze mehr als 50 Prozent zugelegt und notierte heute zwischenzeitlich 20 Prozent im Plus, ehe die Gewinne am Nachmittag quasi komplett zusammenschmolzen.Der Hauptgrund für den Anstieg der Hensoldt-Aktie sind die steigenden Verteidigungsausgaben in Europa. Die geopolitische Lage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...