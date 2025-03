Bern - Die Anzahl neu zugelassener Autos in der Schweiz und in Liechtenstein ist im Februar massiv gesunken. Nach dem bereits schwachen Januar brach der Markt im Februar im Vergleich zur Vorjahresperiode nochmals um 12,5 Prozent ein. Insgesamt wurden im Berichtsmonat 16'212 neue Autos zugelassen. Damit sind es im laufenden Jahr lediglich 31'000 Zulassungen, wie der Importverband Auto Schweiz am Dienstag mitteilte. Das sei das «tiefste Niveau des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...