Ziel der "European Energy Storage Inventory" ist es, alle europäischen Energiespeicherprojekte nach Status - in Betrieb, geplant und im Bau -, nach Standort und nach Technologie zu erfassen. In Deutschland sind bisher die meisten Projekte erfasst. Die Europäische Kommission hat offiziell das "European Energy Storage Inventory" gestartet, ein Echtzeit-Dashboard für Energiespeicher. Das Ziel ist es, alle geplanten und in Betrieb befindlichen Energiespeicherprojekte in Europa nach Standort und Technologie aufzulisten. Das Dashboard kann nach Land, Projektstatus und Technologie gefiltert werden. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...