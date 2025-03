New York - Angesichts der US-Zollstreitigkeiten mit wichtigen Handelspartnern ist die Stimmung an der Wall Street schlecht geblieben. Die wichtigsten Aktienindizes sackten am Dienstag jeweils deutlich ab. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,52 Prozent auf 42.536,55 Zähler, nachdem er bereits zu Wochenbeginn ähnlich stark unter Druck geraten war. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,67 Prozent auf 5.751,84 Punkte nach unten. Damit sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...