Der Frankfurter Börsenbetreiber verzeichnet beachtliche Kurssteigerungen mit 32% Wertzuwachs seit Mai und übertrifft mit seiner Performance die Analystenprognosen.

Die Aktie der Deutschen Börse bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau und zeigt sich in den jüngsten Handelssitzungen bemerkenswert stabil. Am Dienstag tendierte das Wertpapier leicht nordwärts und gewann im XETRA-Handel rund 0,7 Prozent. Im Tagesverlauf erreichte der Kurs zwischenzeitlich 259,10 Euro, was einem neuen 52-Wochen-Hoch entspricht. Bereits am Vortag hatte sich die Aktie behauptet bei 257,50 Euro gehalten. Bemerkenswert ist die deutliche Erholung seit dem 52-Wochen-Tief vom 30. Mai 2024, als die Aktie noch bei 175,90 Euro notierte - ein Unterschied von rund 32 Prozent zum aktuellen Kursniveau. Diese positive Entwicklung unterstreicht die anhaltende Stärke des Titels, der sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich nach oben gearbeitet hat. Börsenexperten gehen davon aus, dass die Aktie noch weiteres Potenzial besitzt, wenngleich das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit 234,33 Euro unter dem gegenwärtigen Kursniveau liegt.

Dividenden- und Gewinnaussichten bleiben attraktiv

Für Anleger dürfte besonders interessant sein, dass die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,22 Euro je Aktie liegt, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 3,80 Euro im Vorjahr bedeuten würde. Auch die Gewinnprognosen fallen positiv aus: Experten erwarten für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 11,15 Euro je Aktie. Das Handelsvolumen der Deutschen Börse-Aktie belief sich zuletzt auf knapp 60.000 gehandelte Papiere im Vormittagsgeschäft, was auf ein reges Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Die Wertentwicklung der letzten Monate zeigt, dass sich die Deutsche Börse in einem herausfordernden Marktumfeld gut behaupten kann. Der minimale Abstand zum 52-Wochen-Hoch von lediglich 0,04 Prozent verdeutlicht die starke Position des Unternehmens im aktuellen Börsenumfeld.

