Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich im Minus geschlossen. Insbesondere nach der klar negativen Eröffnung der US-Börsen gingen die Kurse noch mehr in die Knie, wobei die hiesigen Schwergewichte einen Absturz wie an den anderen grossen europäischen Handelsplätzen verhinderten. Nach dem Allzeithoch des SMI vom Vortag sei nun eine vorsichtigere Gangart angesagt, hiess es am Markt. Hinzu kam der europaweite Taucher der Bankaktien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...