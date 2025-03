Bilfinger hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service am 22. Januar ab 48,45 Euro zum Kauf vorgeschlagen. Mit der Aktie konnte man bisher 27 Prozent Gewinn verbuchen mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat waren am Dienstag im Tagesverlauf 130 Prozent Gewinn möglich. Zuletzt hatten wir am 23. Februar auf die Aktie geschaut und getitelt: "Auch dieser RuMaS-Börsentipp hat sich gut entwickelt!" In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...