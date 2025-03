Der Wasserstoff-Hersteller verfehlt im vierten Quartal die Markterwartungen deutlich und kündigt Personalkürzungen zur Kosteneinsparung an - Elektrolyseur-Sparte wächst.

Die Aktien des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power befinden sich nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen weiter auf Talfahrt. Im vierten Quartal 2024 erwirtschaftete das US-amerikanische Unternehmen einen Umsatz von 191,5 Millionen Dollar, was deutlich unter den Analystenerwartungen von rund 262 Millionen Dollar lag. Besonders alarmierend fiel zudem das Ergebnis aus: Unter dem Strich verzeichnete Plug Power einen Verlust von 1,48 Dollar je Aktie. Diese enttäuschenden Resultate setzten den ohnehin angeschlagenen Kurs weiter unter Druck. Die Anleger reagierten mit deutlichen Verkäufen, was die Aktie weiter in die Tiefe riss. Trotz des insgesamt ernüchternden Gesamtbildes gibt es vereinzelte Lichtblicke: Das Elektrolyseur-Geschäft konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal ein beachtliches Wachstum von 583 Prozent verzeichnen. Dennoch reichte diese positive Entwicklung in einem Teilbereich nicht aus, um die grundsätzlichen Bedenken der Investoren zu zerstreuen.

Strategische Neuausrichtung unter schwierigen Bedingungen

Angesichts der sich zuspitzenden wirtschaftlichen Lage hat Plug Power ein strategisches Update veröffentlicht, das tiefgreifende Einschnitte vorsieht. Das Management plant einen umfassenden Stellenabbau, um die Kostenstruktur zu optimieren und die finanziellen Herausforderungen zu bewältigen. Diese Maßnahme unterstreicht den Ernst der Situation und deutet auf eine umfassende Restrukturierung hin. Im dritten Quartal 2024 hatte Plug Power mit einem Umsatz von 173,7 Millionen US-Dollar bereits einen möglichen Wendepunkt angedeutet, doch die nun vorgelegten Zahlen für das Schlussquartal lassen Zweifel aufkommen, ob das Unternehmen seine Probleme zeitnah in den Griff bekommen kann. Für Anleger bleibt die Entwicklung des Wasserstoff-Spezialisten weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, was sich in der anhaltenden Volatilität des Aktienkurses widerspiegelt.

