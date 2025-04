Kein sonderlich erfreulicher Start in die neue Handelswoche in New York: Die zunächst noch recht robusten Standardwerte rutschten zum Wochenauftakt an der Wall Street in die Verlustzone. Die Investoren warten aktuell ab, welche Erkenntnisse sich aus einer Flut von Unternehmenszahlen und wichtigen Konjunkturdaten der nächsten Tage ziehen lassen.Der Dow Jones Industrial gab zwei Stunden vor Schluss 0,19 Prozent auf 40.036,77 Punkte nach. Mit dem Nasdaq 100 ging es sogar um 0,85 Prozent auf 19.266,63 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...