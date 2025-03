© Foto: Symbolbild - DALL-E

Tesla könnte im Jahr 2025 weniger Potenzial haben, da US-Zölle greifen, so Bank of America (BofA).Die Bank senkte ihr Kursziel für die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers von 490 auf 380 US-Dollar pro Aktie und bestätigte ihre neutrale Einschätzung. Die Prognose der BofA impliziert einen Anstieg von mehr als 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Analyst John Murphy führte die Senkung des Kursziels auf "erneute Unsicherheiten" im Jahr 2025 zurück und wies auf die Zölle von US-Präsident Donald Trump als Hinderungsgrund für die Produktion in Nordamerika hin. Zölle auf kanadische, mexikanische und chinesische Importe traten am Dienstag in Kraft, wobei China und Kanada …