ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31,50 Euro belassen. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter habe mit seinen operativen Ergebnissen (Ebitda) in beiden Geschäftsfeldern enttäuscht, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch den schwächeren Nettokundenzuwachs beim Fernsehprodukt waipu.tv wertete der Experte negativ. Das vom Vorstand gesehene Potenzial für Aktienrückkäufe aber habe positiv überrascht, ebenso wie im Mobilfunkbereich der starke Nettokundenzuwachs im Vertragskundengeschäft./la/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 18:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 18:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0Z2ZZ5