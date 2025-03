Der Rüstungselektronik-Konzern verzeichnet beachtliche Kursgewinne nach Ankündigung des EU-Finanzierungspakets für Verteidigungsinvestitionen in Milliardenhöhe.

Die Hensoldt-Aktie erlebte in der vergangenen Handelswoche eine bemerkenswerte Rallye mit einem Kursanstieg von über 50 Prozent innerhalb von nur fünf Tagen. Am Dienstag setzte sich die Dynamik zunächst fort, wobei das Papier zeitweise um 20 Prozent zulegte, bevor die Gewinne im Tagesverlauf jedoch nahezu vollständig abschmolzen. Haupttreiber dieser außergewöhnlichen Entwicklung sind die angekündigten massiven Erhöhungen der Verteidigungsausgaben in Europa. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte einen umfangreichen Finanzierungsplan vor, der als "ReArm Europe Plan" bezeichnet wird und bis zu 800 Milliarden Euro mobilisieren soll. Diese Initiative zielt darauf ab, sowohl kurzfristige Dringlichkeiten wie die Unterstützung der Ukraine zu adressieren als auch die langfristige europäische Sicherheitsarchitektur zu stärken. Der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt steht als bedeutender Zulieferer für Verteidigungssysteme besonders im Fokus dieser Entwicklung und führte am Dienstag die Gewinnerliste im MDAX an.

Experten uneinig über weiteres Kurspotenzial

Die beeindruckende Kursentwicklung bei Hensoldt wirft für Anleger die zentrale Frage auf, ob der richtige Zeitpunkt zum Einstieg bereits verstrichen ist oder ob die Aktie weiteres Steigerungspotenzial bietet. Die Analysten verschiedener Finanzhäuser kommen dabei zu unterschiedlichen Einschätzungen. Während die Deutsche Bank weiterhin optimistisch bleibt und zum Kauf der Aktie rät, zeigen sich andere Experten nach dem rasanten Kursanstieg zurückhaltender. Deutsche Bank-Analyst Christophe Menard betont die positiven Aussichten für den Rüstungssektor insgesamt. Hensoldt reiht sich damit in einen breiteren Trend ein, der auch andere Unternehmen der Branche wie Rheinmetall und Renk erfasst hat. Anleger sollten jedoch beachten, dass nach derart steilen Anstiegen häufig Gewinnmitnahmen und erhöhte Volatilität folgen können, wie die Kursentwicklung am Dienstagnachmittag bereits andeutete. Die grundsätzlichen Wachstumsaussichten für den europäischen Verteidigungssektor bleiben angesichts der geopolitischen Lage und der angekündigten milliardenschweren Investitionen dennoch positiv.

