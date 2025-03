Kiew - Der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko bleibt trotz der eingefrorenen US-Hilfen für die Ukraine optimistisch. "Trump ist für uns eine Chance, dass wir einem Frieden in der Ukraine näher kommen", sagte Poroschenko den Sendern RTL und ntv."Es gibt keine andere Nation auf der Welt, die sich mehr nach Frieden sehnt, als wir Ukrainer." Nach dem Eklat im Weißen Haus zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, "sollten wir die Ukraine ins Weiße Haus zurückbringen". Man müsse wieder mit Amerika an den Verhandlungstisch zurückkehren, so Poroschenko. "Trump ist keine Person mit großen Wertvorstellungen. Aber er ist ein Geschäftsmann."Ob Selenskyj aufgrund der Verhandlungen zurücktreten sollte, wollte Poroschenko nicht beantworten, er sagte aber: "Wir brauchen die Einigkeit im Land. Aber wenn die Vereinigten Staaten die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen - das ist eine Katastrophe." Die Unterstützung sei innerhalb einer Nacht gestoppt worden. "Das ist wirklich schlimm. Warum? Denn die Waffen machen die ukrainischen Streitkräfte aus. Das bedeutet, dass sie überlebenswichtig sind und der Stopp Europa schwächt."