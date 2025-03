AUD/JPY könnte das psychologische Unterstützungsniveau bei 93,00 anvisieren - Der 14-Tage-RSI liegt über der 30-Marke und verstärkt die vorherrschende bärische Tendenz - Das Paar testet die primäre Barriere beim neun-Tage-EMA von 93,95 - AUD/JPY setzt seine Gewinne am zweiten Tag in Folge fort und handelt am Mittwoch während der asiatischen Handelszeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...