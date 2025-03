Die Deutsche Bank muss wegen Verstößen gegen gesetzliche Pflichten Geldbußen in Millionenhöhe bezahlen. Die Finanzaufsicht Bafin verhängte gegen den DAX-Konzern Bußgelder in Höhe von gut 23 Millionen Euro, wie sie am Dienstagabend in Frankfurt mitteilte. Dabei ging es um den Vertrieb von Finanzinstrumenten in Spanien sowie Mängel bei der Beratung und beim Girokonto-Wechsel beim deutschen Ableger Postbank.Der Behörde zufolge hatte die zum Konzern gehörende Postbank bei telefonischer Anlageberatung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...