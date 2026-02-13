© Foto: OpenAIDie Deutsche Bank plant eine massive Personalaufstockung in Schwellenländern - was wirklich dahintersteckt.Nach einem Bericht von Reuters, plant die Deutsche Bank, in diesem Jahr bis zu 50 Relationship Manager in ihrer Private-Banking-Einheit für Schwellenländer einzustellen. Wie ein leitender Angestellter sagte, will das europäische Kreditinstitut damit seine Vermögenspräsenz in der Golfregion und in Nordasien stärken. Marco Pagliara, Leiter des Bereichs Schwellenländer bei der Deutschen Bank Private Bank, sagte, dass die "gezielte Personalauswahl" auch in den Jahren 2027 und 2028 fortgesetzt werde. Weder nannte er dabei konkrete Ziele, noch legte er die Anzahl der Relationship Manager …Den vollständigen Artikel lesen
