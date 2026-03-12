Die Nervosität unter den Anlegern bleibt hoch. Ausbleibende Entspannungssignale im Iran-Krieg haben die Öl-Preise wieder deutlich steigen lassen und damit auch den deutschen Leitindex belastet. Zum Handelsende stand ein Minus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortag auf der Kurstafel an der Börse in Frankfurt.Top-Gewinner war die Aktie von Zalando. Der Modehändler konnte mit frischen Quartalszahlen überzeugen und damit an der Börse eine Erholungsbewegung einleiten. In starker Verfassung präsentierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
