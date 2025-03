Basel - Umgangssprachlich hat Ballast keinen guten Ruf. In der Seefahrts- und Sozialgeschichte spielte er jedoch eine gewichtige Rolle. Von Noëmi Kern, Universität Basel Kies, Sand, Steine und Kohle: Materialien wie diese überquerten ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tonnenweise die Weltmeere. Ihr Gewicht senkte und optimierte den Schwerpunkt der Schiffe, sodass sie auf hoher See stabil blieben. Das sorgte für mehr Sicherheit an Bord. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...