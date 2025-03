MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat den Vertrag mit seinem Vorstandschef Rüdiger Rath vorzeitig um vier Jahre verlängert. Das Mandat laufe nun bis Ende 2029, teilte der SDax -Konzern am Mittwoch in München mit. Seit Oktober 2021 ist Rath im Vorstand und leitet diesen seit November 2022. "Dies schafft Kontinuität in diesen ereignisreichen Zeiten", sagte Aufsichtsratschef Klaus Weinmann laut Mitteilung./men/jha/