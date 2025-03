Unterföhring (ots) -5. März 2025. Erfolgreicher Dienst am Dienstag. "TV total" steigert sich sehr schön im Vergleich zu den Vorwochen und erzielt auf ProSieben einen starken Marktanteil von 10,8 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (Z. 14-49 J.). Das ist der stärkste Dienstag für "TV total" Sebastian Pufpaffs Analyse des TV-Geschehens.Im Anschluss steigert sich die neue Satire-Show "Fake News - Alles erstunken und erlogen" mit Linda Zervakis, Katrin Bauerfeind und Benni Stark im Vergleich zur Vorwoche und erzielt gute 7,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.)."TV total" - dienstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn."Fake News - Alles erstunken und erlogen" - immer dienstags, um 21:25 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 05.03.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5983872