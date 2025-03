Die Tesla-Aktie segelt weiter in die Tiefe. Am Dienstag büßte der Titel in der Spitze erneut mehr als -8% ein und gehörte damit zu den schwächsten Performern im Nasdaq 100. Seit Jahresbeginn notiert das Papier bereits mit über -32% im Minus, gegenüber dem Rekordhoch aus dem Dezember belaufen sich die Abschläge auf mehr als -44%. Was sind die Gründe für den jüngsten Kursabschwung und wann findet die Aktie endlich einen Halt? Die Euphorie ist wie weggeblasen ...

