Die digitalen Messsysteme sollen bei allen Enerix-Partnern in Deutschland künftig verfügbar sein. Das Kölner Start-up übernimmt die Rolle des Messstellenbetreibers und bietet den Kunden zusätzlich dynamische Stromtarife an. Enerix und Spot my Energy sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um den Smart-Meter-Rollout zu beschleunigen. Seit Jahresbeginn ist der Einbau eines intelligenten Messsystems für Haushalte mit einem Stromverbrauch ab 6000 Kilowattstunden sowie für Betreiber neuer Photovoltaik-Anlagen ab sieben Kilowatt verpflichtend, doch oftmals fehlt es an verfügbaren Geräten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...