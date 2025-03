Medienaktie gewinnt fast 5 Prozent nach langfristiger Bindung der Quotengaranten. Neue Formate geplant trotz finanzieller Herausforderungen beim Konzern.

Die ProSiebenSat.1-Aktie verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg, nachdem bekannt wurde, dass die beliebten Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre Zusammenarbeit mit dem Sender langfristig fortsetzen werden. Im XETRA-Handel kletterte das Papier um beachtliche 4,94 Prozent auf 6,06 Euro. Diese positive Entwicklung reiht sich ein in den generellen Aufwärtstrend der letzten Handelstage, bei dem die Aktie bereits am Vormittag um 2,8 Prozent auf 5,93 Euro zulegen konnte. Für den Medienkonzern bedeutet die Vertragsverlängerung mit den beiden Publikumslieblingen eine wichtige strategische Weichenstellung, da das Duo seit 2011 zu den zentralen Aushängeschildern des Senders gehört und mit Erfolgsformaten wie "Wer stiehlt mir die Show?" oder "Joko & Klaas gegen ProSieben" maßgeblich zum Programmprofil beiträgt. Die Senderfamilie setzt damit auf Kontinuität bei ihren Quotenbringern, was von Anlegern offenbar positiv aufgenommen wird. Der neue Fünfjahresvertrag sichert ProSieben die exklusiven Dienste der beiden Entertainer und verspricht weitere innovative Formatentwicklungen. Bereits am 22. März startet mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ein neues vierwöchiges Liveshow-Event am Samstagabend.

Finanzielle Perspektiven bleiben herausfordernd

Trotz der positiven Nachrichten im Programmbereich stehen die finanziellen Kennzahlen des Medienkonzerns weiterhin unter Beobachtung. Im jüngsten Quartalsbericht verzeichnete ProSiebenSat.1 einen leichten Umsatzrückgang auf 882 Millionen Euro, was einem Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das Ergebnis je Aktie sank auf 0,04 Euro, nach 0,07 Euro im Vorjahresquartal. Marktbeobachter bewerten die Aktie dennoch mehrheitlich positiv, was sich im durchschnittlichen Kursziel von 6,86 Euro widerspiegelt - ein Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings liegt die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 7,98 Euro, das am 19. April erreicht wurde. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 0,929 Euro je Aktie, während die Dividendenprognose bei 0,134 Euro liegt. Die Präsentation der Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 wird für den 6. März 2025 erwartet.

