Unterföhring (ots) -
Schlüsselspieler für Schlüsselspiele. Mit Kapitän Tom Bischof vom FC Bayern München und Köln-Juwel Said El Mala startet die deutsche U21-Nationalmannschaft in zwei entscheidende EM-Qualifikationsspiele. Am Freitag, 27. März, trifft das DFB-Team in Braunschweig auf Nordirland, bevor es am Dienstag, 31. März, zum Showdown in Griechenland kommt. ProSieben MAXX und Joyn übertragen beide Partien jeweils ab 17:30 Uhr live. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, den Kommentatoren Franz Büchner und Florian Hauser sowie Europameister Markus Babbel als Experte berichtet von den Duellen.
Deutschland unter Druck im Kampf um das EM-Ticket. Nach fünf Spieltagen in der EM-Qualifikation rangiert das deutsche Team auf Platz 2, drei Punkte hinter Tabellenführer Griechenland. Die griechische Auswahl gewann das Hinspiel gegen Deutschland und führt ohne Punktverlust die Gruppe F an. Nur alle Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die EM.
EM-Qualifikation live auf ProSieben MAXX und Joyn:
Freitag, 27. März, 17:30 Uhr: Deutschland - Nordirland
Dienstag, 31. März, 17:30 Uhr: Griechenland - Deutschland
Pressekontakt:
Michael Ulich
Communications Sports
phone: +49 (0) 89 95 07 - 7296
email: michael.ulich@seven.one
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191
email: clarissa.schreiner@seven.one
Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/6243040
Schlüsselspieler für Schlüsselspiele. Mit Kapitän Tom Bischof vom FC Bayern München und Köln-Juwel Said El Mala startet die deutsche U21-Nationalmannschaft in zwei entscheidende EM-Qualifikationsspiele. Am Freitag, 27. März, trifft das DFB-Team in Braunschweig auf Nordirland, bevor es am Dienstag, 31. März, zum Showdown in Griechenland kommt. ProSieben MAXX und Joyn übertragen beide Partien jeweils ab 17:30 Uhr live. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, den Kommentatoren Franz Büchner und Florian Hauser sowie Europameister Markus Babbel als Experte berichtet von den Duellen.
Deutschland unter Druck im Kampf um das EM-Ticket. Nach fünf Spieltagen in der EM-Qualifikation rangiert das deutsche Team auf Platz 2, drei Punkte hinter Tabellenführer Griechenland. Die griechische Auswahl gewann das Hinspiel gegen Deutschland und führt ohne Punktverlust die Gruppe F an. Nur alle Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die EM.
EM-Qualifikation live auf ProSieben MAXX und Joyn:
Freitag, 27. März, 17:30 Uhr: Deutschland - Nordirland
Dienstag, 31. März, 17:30 Uhr: Griechenland - Deutschland
Pressekontakt:
Michael Ulich
Communications Sports
phone: +49 (0) 89 95 07 - 7296
email: michael.ulich@seven.one
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191
email: clarissa.schreiner@seven.one
Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/6243040
© 2026 news aktuell