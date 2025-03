Die Circus SE (Xetra: CA1), weltweit führend im Bereich Embodied AI und autonome Robotik für die Food-Service-Branche, hat die Industrialisierung ihres innovativen CA-1 Roboters erfolgreich abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit globalen Auftragsfertigern wurde die Produktionsinfrastruktur finalisiert, sodass die Serienfertigung ab Mai 2025 anlaufen kann. Auslieferungen ab Sommer 2025: Großaufträge in der Pipeline Die ersten Einheiten des CA-1 Roboters sollen ab Sommer 2025 an Kunden im europäischen Kernmarkt ausgeliefert werden. Ab dem dritten Quartal wird dann schrittweise die Produktion des hohen ...

