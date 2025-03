Der weltweit führende IoT-Technologieanbieter Kontron vermeldet einen bedeutenden Geschäftserfolg: Der Automotive-Standort in Düsseldorf konnte ein Neugeschäft im Wert von 40 Millionen Euro abschließen. Im Rahmen dieses Vertrags wird Kontron hochentwickelte Sensortechnologien liefern und damit seine Position als Schlüsselakteur in der Automobilbranche weiter festigen. Technologie für die Mobilität der Zukunft Mit diesem Großauftrag beweist Kontron einmal mehr seine Innovationskraft und Marktführerschaft in der Entwicklung fortschrittlicher Sensor- und Technologielösungen. Hannes Niederhauser, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...