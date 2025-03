EUR/USD erreicht ein neues Jahreshoch nahe 1,0670, während der US-Dollar aufgrund von Unsicherheiten über die Wachstumsaussichten der USA schwächer wird - US-Präsident Trump bekräftigt, dass die reziproken Zölle am 2. April in Kraft treten - Die EZB wird am Donnerstag voraussichtlich die Zinssätze um 25 Basispunkte senken - EUR/USD setzt die starke ...

