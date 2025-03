Circus hat den erfolgreichen Abschluss der Vorbereitung der Großserienproduktion für die CA-1-Roboterküche in einer 35.000 m² großen Anlage in China bekannt gegeben, die vom Auftragshersteller Celestica betrieben wird. Die Serienproduktion soll im Mai 2025 beginnen und die ersten Lieferungen an europäische Kunden werden für den Sommer 2025 erwartet. Die skalierbare Produktion kann dreistellige Stückzahlen im Jahr 2025 produzieren, wobei die Kapazität auf 6.000 Einheiten pro Jahr erweitert werden kann, so dass Circus die wachsende weltweite Nachfrage decken kann. Mit Vorbestellungen für 8.400 Einheiten im Wert von 1,8 Mrd. EUR und weiteren 17.000 Systemen, über die noch verhandelt wird, ist das Potenzial erheblich. Circus beschleunigt auch die internationale Expansion und eröffnet Ausstellungsräume in New York und Shanghai. Mit der Ernennung von Claus Holst-Gydesen, einem erfahrenen internationalen Top-Manager, zum Co-CEO für globale Expansion und Strategie ist Circus gut positioniert, um seine Vision umzusetzen. Wir empfehlen weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 75,00. Ein aktuelles Update aus erster Hand finden Sie in der Aufzeichnung des Roundtables mit dem Management: https://researchhub.de/events/video/2025-02-05-13-30/CA1-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se