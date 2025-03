HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 32,80 Euro auf "Buy" belassen. Das in Aussicht gestellte Aktienrückkaufprogramm übertreffe im Volumen seine Erwartungen, schrieb Analyst Simon Stippig am Mittwoch. Die freien operativen Barmittel (Free Cashflow) seien allerdings auf Jahressicht nur wegen eines einmaligen Effekts gestiegen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0Z2ZZ5