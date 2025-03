Die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296) zeigt weiterhin Stärke und konnte ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Doch nach einer steilen Rallye stellt sich nun die Frage: Kommt es zur Korrektur oder bleibt das Momentum erhalten? Technische Analyse Der Kurs bewegt sich klar oberhalb der 20-Tage-Linie (40,05 USD) und 50-Tage-Linie (38,70 USD), was den intakten Aufwärtstrend bestätigt. Allerdings ist ...

