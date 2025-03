Die MHB Montage GmbH präsentiert ihre neue Gesellschafterstruktur: Martin Hetzner von der Hetzner Online GmbH erwirbt Geschäftsanteile und steigt in die Solarbranche ein. Die im bayerischen Merkendorf ansässige MHB Montage GmbH hat eine neue Gesellschafterstruktur bekanntgegeben. Seit dem 1. Januar 2025 beteiligt sich Martin Hetzner als Gesellschafter an MHB Montage. Der bisherige Geschäftsführer und Gesellschafter Joshua Tlapak bleibt in seiner Rolle innerhalb der Geschäftsführung und als Mehrheitsgesellschafter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...