© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Donald Trumps aggressive Handelspolitik und die Einführung neuer Zölle sorgen für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Dies zeigt sich auch am Kryptomarkt wie im Falle von Coinbase. Anleger müssen sich anpassen.Trump nutzt Zölle zunehmend als politisches Druckmittel. Er belegte zuletzt Kanada und Mexiko mit 25-prozentigen Einfuhrabgaben und erhöhte die Zölle auf chinesische Waren. Er will nicht nur Deals abschließen, sondern seine Vorstellungen durchsetzen. Da Trumps Politik unvorhersehbar ist, bleibt nur die Reaktion auf seine Entscheidungen. Volatilität wird zum festen Bestandteil der Märkte. Nach Trumps Wiederwahl erlebten Bitcoin und andere digitale Währungen einen starken Anstieg, da …