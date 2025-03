ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach einem Treffen mit der Finanzchefin Charlotte Hanneman mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussagen zu den einzelnen Absatzregionen untermauerten den Ausblick des Unternehmens für das laufende Jahr, schrieb Analyst Graham Doyle am Dienstagabend. Im Geschäft mit verbraucherbezogener Medizintechnik in China dürfte es keine Verbesserung geben, in den USA dürften sich dagegen die Investitionen von Krankenhäusern weiter gut entwickeln./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 19:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 19:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000009538