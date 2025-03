Frankfurt/Main - Der Dax hat seinen Erholungskurs vom Morgen am Mittwochmittag fortgesetzt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit 23.090 Punkten berechnet. Somit lag er 3,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.Spitzenreiter des Leitindex waren am Mittag Heidelberg Materials sowie die Commerzbank und die Deutsche Bank. Schlusslicht waren die Aktien von Vonovia hinter denen der Telekom und von Eon.Die positive Stimmung an der Börse sei vor allem durch die angestrebten Sondervermögen ausgelöst worden, so der Börsenanalyst Andreas Lipkow. "Die Aktien der klassischen zyklischen Branchenvertreter und Industriekonzerne reagieren durchweg positiv darauf und können teilweise zweistellig zulegen", sagte der Analyst. Weniger gefragt seien defensive Branchen wie Eon, Qiagen, Deutsche Telekom und Vonovia. "Es bleibt weiterhin eine äußerst spannende Handelsphase, die heute zusätzlich mit einigen makroökonomischen Daten garniert werden wird."Die europäische Gemeinschaftswährung legte zum frühen Mittwochnachmittag zu: Ein Euro kostete 1,0690 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9355 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 70,29 US-Dollar; das waren 75 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.