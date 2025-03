© Foto: picture alliance / abaca | Fourmy Mario

Deutschland steht vor einer historischen Finanzwende! Ein milliardenschweres Finanzpaket für Infrastruktur und Verteidigung könnte die Wirtschaft ankurbeln. Das katapultiert viele deutsche Aktien am Mittwoch in die Höhe.Die geplanten Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung haben am Mittwoch die Märkte beflügelt. Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wirken die zusätzlichen Ausgaben "wie ein riesiges Konjunkturpaket". Er betont: "Viele Branchen und Firmen dürfen sich jetzt auf zusätzliche Großaufträge freuen." Am Dienstagabend einigten sich CDU/CSU und SPD, die eine Koalition anstreben, auf ein historisches Finanzpaket und den Versuch, das verfassungsrechtliche …