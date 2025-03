FRANKFURT (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat sich aus Sicht von Anlegern keine gute Ausgangsposition in der lukrativen Champions League erarbeitet. Die Aktien des Fußballclubs gehörten am Mittwoch mit einem Abschlag von 0,8 Prozent zu den wenigen Werten in der Dax-Indexfamilie, die sich nicht dem enorm starken europäischen Börsenumfeld anschließen konnten.

Die Verständigung von Union und SPD auf ein historisches Finanzpaket für Infrastruktur und Rüstung trieb den SDax, in dem die BVB-Aktie enthalten ist, um fünf Prozent nach oben.

Am Vorabend kam Borussia Dortmund im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen den französischen Vertreter OSC Lille nicht über ein 1:1 hinaus. Damit könnten die Voraussetzungen für das Rückspiel besser sein, denn ein Sieg ist notwendig, um in der Millionenliga den Viertelfinaleinzug zu schaffen. Dieser wäre auch deshalb Gold wert, weil der Club als derzeitiger Bundesliga-Zehnter gar nicht international dabei sein könnte. Nach zuletzt zwei Siegen in der Bundesliga hatte man sich vom BVB mehr erhofft./tih/jha/