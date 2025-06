Berlin (ots) -Das Berliner Food-Startup Juit, bekannt für ausgewogene, alltagstaugliche Tiefkühlgerichte, ist ab sofort Partner der BVB-Frauen. Die Partnerschaft soll die Spielerinnen dabei unterstützen, im Spagat zwischen Beruf, Studium und Spitzensport auf eine gesunde Ernährung zu setzen."Unsere Spielerinnen haben einen vollen Alltag. Zwischen Uni, Job und Training bleibt oft wenig Zeit, sich ausgewogen zu ernähren. Doch die richtige Ernährung ist essenziell, um konstant Höchstleistungen auf dem Platz abzurufen. Genau da hilft uns Juit - schnell, nährstoffreich und lecker", sagt Svenja Schlenker, Abteilungsleiterin Mädchen- und Frauenfußball bei Borussia Dortmund.Im Rahmen der Partnerschaft versorgt Juit das Team regelmäßig mit ausgewogenen Mahlzeiten, die auf die Bedürfnisse von Sportlerinnen abgestimmt sind. Dazu gehören unter anderem High-Protein-Gerichte wie Zitronenhähnchen mit geröstetem Brokkoli, Rotes Kokoscurry oder auch Comfort-Food wie Spaghetti alla Bologna und Butter Chicken. Jedes Gericht mit der richtigen Balance an Nährstoffen und ohne künstliche Zusätze."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den BVB-Frauen. Für uns war von Anfang an klar: Wir möchten bei Juit mehr als nur ein Sponsor sein. Mit unserer Ernährungsexpertise und den praktischen Gerichten bieten wir den Spielerinnen einen echten Mehrwert, der sie in ihrem anspruchsvollen Alltag unterstützt und Freiraum schafft. Besonders nach dieser herausragenden Saison und dem Start in der Regionalliga.", so Roxane Rafatian, Head of Marketing bei Juit.Die Kooperation soll zudem Sichtbarkeit und eine echte Lösung für die Herausforderungen schaffen, mit denen Frauen im Leistungsfußball konfrontiert sind - insbesondere, wenn es um Ernährung und Regeneration geht. Die Köchinnen und Köche von Juit werden daher in der Saison 2025/26 den Menüplan gestalten.Pressematerialien finden Sie hier.Pressekontakt:Kontaktperson: Lea Schramm, PR JUITE-Mail: lea@cohortpr.comOriginal-Content von: Juit GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179944/6049373